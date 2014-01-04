المجلس الوطنى السوري يجدد رفضه المشاركة في "جنيف 2"

كتب : أ ف ب منذ 2 دقيقة

جدد المجلس الوطني السوري، أمس تأكيده على عدم المشاركة في مؤتمر السلام المقرر في سويسرا في 22 يناير الجاري، من دون استبعاد اتخاذ ائتلاف المعارضة السورية قرارا مماثلا.

وقال سمير النشار العضو في المجلس الوطني السوري "بعد اجتماعات مع بعثات تمثل مجموعة أصدقاء سوريا، ومبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى ووزارة الخارجية الروسية، يؤكد المجلس الوطني السوري أنه لا يرى داعيا للمشاركة في المؤتمر"، وكان المجلس الوطني السوري أعلن في 13 أكتوبر عدم مشاركته في هذا المؤتمر الذي ينظم بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا، ملوحا بأنه سينسحب من الائتلاف السورى المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد في حال مشاركته في المؤتمر، وأضاف النشار "فكرة هذا اللقاء سيئة، ستحاول وضع النظام السوري والمعارضة على قدم المساواة، نرفض ذلك "، وأوضح أن المعارضة السورية لاحظت أن المجتمع الدولي ليس لديه ما يقدمه لتغيير رأيها.

وأكد المجلس الوطنى السوري، رفضه التفاوض بحال عدم وجود ضمانات بتنحي الرئيس بشار الأسد، وقال النشار "الرسالة التي نتلقاها هى أن مصير الأسد يقرره السوريون، الولايات المتحدة تدعم مطلبنا بتنحيه، لكن الروس لا يوافقون على هذا الشرط المسبق".