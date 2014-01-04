الطلب على السلع يرتفع 40% فى الصعيد تخوفا من الاعمال الارهابية

كتب : جهاد الطويل منذ 23 دقيقة

سجلت محافظات الصعيد زيادة كبيرة فى تعاقدات السلع والمنتجات استعدادا لاحتفالات اعياد الميلاد والاستفتاء على الدستور، فى ظل التخوف من اندلاع اعمال ارهابية خلال تلك الفترة.

هشام مهنى رئيس الغرفة التجارية لمحافظة المنيا قال انه تم رصد ارتفاعا فى الطلب على المنتجات والسلع الاساسية بنسبة 40% خلال الاونة الاخيرة من قبل تجار الجملة والسوبر ماركت والمولات التجارية فى اطار الاستعداد لا عياد الميلاد والاستفتاء على الدستور.

واضاف ان ارتفاع الطلب مؤقت تحسبا لأعمال إرهابية من شأنها عرقلة الحركة التجارية فى محافظات الوجه القبلى، لافتا الى ان الموالات التجارية والسوبر ماركت بدأت فى تنفيذ عروضا تجارية وتخفيضات لزيادة مبيعاتها، فى ظل ارتفاع الطلب من المستهلكين لتخزين السلع تخوفا من اندلاع اعمال ارهابية تؤثر على حركة التجارة.

من جانبة اكد ابراهيم ابو العيون رئيس الغرفة التجارية باسيوط ان الايام القليلة الماضية شهدت تدفق للسلع والمنتجات على المحافظة بشكل كبير كاجراءات احترازية لأي اعمال عنف او ارهاب تعرقل حركة النقل بين المحافظات، مشيرا الى ان اسعار السلع تشهد استقرارا نسبيا خلال الفترة الحالية.