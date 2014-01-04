أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

الطلب على السلع يرتفع 40% فى الصعيد تخوفا من الاعمال الارهابية

Google+ Print
الطلب على السلع يرتفع 40% فى الصعيد تخوفا من الاعمال الارهابية الطلب على السلع يرتفع 40% فى الصعيد تخوفا من الاعمال الارهابية

كتب : جهاد الطويل منذ 23 دقيقة

سجلت محافظات الصعيد زيادة كبيرة فى تعاقدات السلع والمنتجات استعدادا لاحتفالات اعياد الميلاد والاستفتاء على الدستور، فى ظل التخوف من اندلاع اعمال ارهابية خلال تلك الفترة.

هشام مهنى رئيس الغرفة التجارية لمحافظة المنيا قال انه تم رصد ارتفاعا فى الطلب على المنتجات والسلع الاساسية بنسبة 40% خلال الاونة الاخيرة من قبل تجار الجملة والسوبر ماركت والمولات التجارية فى اطار الاستعداد لا عياد الميلاد والاستفتاء على الدستور.

واضاف ان ارتفاع الطلب مؤقت تحسبا لأعمال إرهابية من شأنها عرقلة الحركة التجارية فى محافظات الوجه القبلى، لافتا الى ان الموالات التجارية والسوبر ماركت بدأت فى تنفيذ عروضا تجارية وتخفيضات لزيادة مبيعاتها، فى ظل ارتفاع الطلب من المستهلكين لتخزين السلع تخوفا من اندلاع اعمال ارهابية تؤثر على حركة التجارة.

من جانبة اكد ابراهيم ابو العيون رئيس الغرفة التجارية باسيوط ان الايام القليلة الماضية شهدت تدفق للسلع والمنتجات على المحافظة بشكل كبير كاجراءات احترازية لأي اعمال عنف او ارهاب تعرقل حركة النقل بين المحافظات، مشيرا الى ان السلع تشهد استقرارا نسبيا خلال الفترة الحالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC