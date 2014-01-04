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(أيام ملتهبة) تعيد الفنان هاني ناظر للدراما من جديد

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(أيام ملتهبة) تعيد الفنان هاني ناظر للدراما من جديد (أيام ملتهبة) تعيد الفنان هاني ناظر للدراما من جديد

رُشح الفنان هاني ناظر لبطولة مسلسل (أيام ملتهبة)، وهي للكاتب عبد الله بخيت وإنتاج الفنان عبد الله العامر، وبطولة نخبة من النجوم من أبرزهم الفنانة: ميساء مغربي، والفنان القطري غازي حسين، وسعيد قريش، وقال هاني لـ(سيدتي):" إنّ هذا المسلسل يشهد عودة قوية له بعد انقطاع عن الدراما التلفزيونية ثلاثة أعوام لعدم إيجاد نص مناسب يشارك من خلاله، والآن يعود من خلال مسلسل (أيام ملتهبة). العمل عبارة عن دراما جديدة تدور حول تعلق شابة مسيحية بشاب وسيم سعودي تلتقي فيه في باريس وتدور بينهم حكاية عشق جميلة، ولكن هنالك عوائق تمنعهم من الارتباط وهو تخوف الفتاة المسيحية من الشاب المسلم بأن يكون شابًا إرهابيًّا ومنغلقًا كما يدور في ذهنها عن العرب والمسلمين، فتقرر زيارة الرياض وتلتقي بالشاب فتجده منفتحًا يسمع موسيقى، يتحدث مع الفتيات باحترام، ويشغل منصبًا رائعًا في شركة والده، منضبطًا بدينه بشكل سليم، ولكنه مرح ومنفتح وغير منغلق ومعقد، كما كانت تعتقد، ويحترم الأديان فتتزوج منه وتقترب أكثر لتعشقه بجنون ويكون سببًا في إسلامها وتغير منهجها للحياة كليًّا، والمسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة روتانا خليجية.

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سيدتي