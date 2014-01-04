أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Lacey Chabert تفصح عن زواجها

Google+ Print
Lacey Chabert تفصح عن زواجها Lacey Chabert تفصح عن زواجها

أفصحت الممثلة الأمريكية Lacey Chabert عن زواجها الذي تم بالسر، ولكنها تحفظت عن ذكر عن إسم زوجها.
الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 31 عاماً، المميزة بتمثيلها وبأدائها للاصوات، حازت على شهرة واسعة عندما قامت بتأدية صوت طفلة بدور "Claudia Salinger" في سلسلة البرنامج الدرامي " Party of Five".
كما وأعلنت على صفحتها الخاصة على موقع "تويتر" إنها بدأت عام 2014 بصفة "سيدة" أو "مدام"، وأصبحت إمرأة متزوجة.
وكل ما نشرته Chabert عن موضوع زفافها، هي صورة لها مع صديقتها تبدو فيها وهي ترتدي فستان زفاف الأبيض المرصع بالكريستالات.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي