Lacey Chabert تفصح عن زواجها

أفصحت الممثلة الأمريكية Lacey Chabert عن زواجها الذي تم بالسر، ولكنها تحفظت عن ذكر عن إسم زوجها.

الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 31 عاماً، المميزة بتمثيلها وبأدائها للاصوات، حازت على شهرة واسعة عندما قامت بتأدية صوت طفلة بدور "Claudia Salinger" في سلسلة البرنامج الدرامي " Party of Five".

كما وأعلنت على صفحتها الخاصة على موقع "تويتر" إنها بدأت عام 2014 بصفة "سيدة" أو "مدام"، وأصبحت إمرأة متزوجة.

وكل ما نشرته Chabert عن موضوع زفافها، هي صورة لها مع صديقتها تبدو فيها وهي ترتدي فستان زفاف الأبيض المرصع بالكريستالات.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي