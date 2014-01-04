نجوم "حريم السلطان" يشاركون السلطانة خديجة فرحتها

افتتحت الممثلة التركية سلمى أرجش الشهيرة بالسلطانة خديجة فيلمها السينمائي الجديد senin Hikayen (قصتك) بحضور شريكها ببطولته تيموشين إسين، ومخرجه تولجا أورنيك في سينما سيتي ستار في اسطنبول، بحضور حشد هائل من المشاهير والحضور.

الفيلم عائلي رومانسي وهو النوع الذي يفضّله الأتراك على أفلام الإثارة والأكشن المحلية.

ومن المشاهير الذين حرصوا على حضور افتتاح الفيلم، زملاء سلمى في مسلسل "حريم السلطان" خاصةًً جانسو ديري (فيروزة) وأوزان جوفين (رستم باشا) وبيلين كاراهان (السلطانة مريم) وميلتم جومبول (السلطانة فاطمة) وبيراك توزوناتاش (السلطانة ميهرونوسا) وجوربي إيليري (الأمير محمد) وسيلين أوزتورك (ألفت خانم).

تابعوا في جردة العام 2013 التركية

الزيجات السريعة مفاجأة الوسط الفنّي التركي في ال

عام 2013: عام الانفصال والطلاق للنجوم الأتراك

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"