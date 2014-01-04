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بالصور: Selena Gomez مع Justin Bieber

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بالصور: Selena Gomez مع Justin Bieber بالصور: Selena Gomez مع Justin Bieber

يبدو أن Selena Gomez قد رضيت عن حبيبها Justin Bieber مع بداية العام الجديد بعد أن كانت قد تخلت عنه في بداية عام 2013، منهيةً بذلك علاقة حب كبيرة جمعتهما.
ونشر شابٌ كان يمر بالصدفة قرب منزل Justin، صوراً على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، للنجمين وهما يركبان الـSegways في كالاباساس كاليفورنيا .
وقد ظهر في الصور أن Justin يسبق Selena وكأن هذا النجم لا يكتفي من الإستعراض حتى على حبيبته.
ولكن مصدر مقرب من Selena أكد أنّها لم تعد له رسمياً إنّما هناك احتمالٌ كبيرٌ لذلك والأبواب ليست مغلقة.
و Justin بدوره لم يتوان يوماً عن التعبير عن حبه لها حتى بعد الإنفصال، حتى وصل به الأمر للتعرف على فتاة فقط لأنها تشبه Selena.
هل حقاً ستعود Selena Gomez المميزة الى Justin Bieber المثير، الدائم للمشاكل والمتوقع أن يفعل أغرب الأمور وعلى العلن؟؟ الأيام وحدها كفيلة بإثبات ذلك...

 

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سيدتي