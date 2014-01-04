رجل أعمال بلجيكي يشتري نادي تشارلتون الإنجليزي

بروكسل، (إفي): اشترى رجل الأعمال البلجيكي رولاند دوتشاتيليت، رئيس ستاندر لياج وصاحب عدة أندية كرة قدم أجنبية، تشارلتون أثلتيك نادي دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم مقابل 24 مليون يورو.

وذكرت صحف مجموعة (سودبريس) للنشر السبت أن رجل الأعمال دفع 24 مليون يورو، بينما لم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة صفقة البيع، رغم تأكيده إياها.

وحصل دوتشاتيليت على 100% من أسهم تشارلتون أثلتيك عبر شركته ستابريكس الاستثمارية المرتبطة بكرة القدم.

وأفاد النادي الانجليزي، الذي يعاني من مشكلات مالية، بان رجل الأعمال البلجيكي "مستثمر لديه معرفة كبيرة بكرة القدم ولديه القدرة على إحلال الاستقرار بتشارلتون في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي".

ويحل تشارلتون في الوقت الراهن في المركز 19 من 24 بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.