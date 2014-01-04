فريق بلغاري يستغنى عن لاعب ترك مباراة للاستحمام في الطين

لندن /أ ش أ/ قرر نادي لوكوموتيف صوفيا البلغاري الاسغناء عن لاعب وسطه مارتن ديميتروف بعد أن ترك مباراة للفريق للاستحمام في الطين.

ونقلت صحيفة مترو البريطانية عن مدير الفريق ستيفان جينوف اعلانه نبأ الاستغناء عن اللاعب بعد عدم لحاقه بمباراة الفريق أمام بطل الدوري لودوجوريتس.

وقال جينوف إنه تم الاستغناء عن لاعبه بعد أن ترك مباراة الفريق التي خسرها لوكوموتيف صوفيا 4/0 ، للذهاب والخضوع لعلاج بالاستحمام في الطين ، مشيرا إلى أن قرار الاستغناء عنه جاء بعد خضوعه للتحقيق.

وأنكر ديميتروف الاتهامات التي وجهها له النادي ، مشيرا إلى أنه سيطعن في قرار لوكوموتيف صوفيا بالغاء عقده.