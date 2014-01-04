نصائح عملية لارتداء السراويل القصيرة

السراويل القصيرة، هي أبرز صيحات هذا الموسم، إذ سجلت حضوراً لافتاً في الكثير من المجموعات، كمجموعة "سي اتش باي كارولينا هيريرا" CH by Carolina Herrera ومجموعة "بلومارين" Blumarine و"سيلين" Celine و"مارك باي مارك جياكوبس" Marc by Marc Jacobs... وغيرها. وهي من التصاميم التي تلقى إعجاب الكثيرات من متتبعات الموضة، خصوصاً أنها عملية وفي الوقت نفسه تضفي أنوثة ودلالاً على الإطلالة. يمكنك تنسيقها مع قميص ضيق أو فضفاض، كما بإمكانك ارتداؤها مع تي شيرتات عصرية. وللتمتع بإطلالة ناجحة وأنيقة مع السروال القصير، إليك بعض النصائح البسيطة:

بالنسبة للسراويل القصيرة والضيقة:

1. إذا كنت صاحبة قامة قصيرة، فإن هذا النوع من السراويل مناسب لك، إذا يجعلك تبدين أطول.

2. اختاري معه حذاء بكعب عال من الأفضل أن يكون الكعب رفيع ومقدمة الحذاء مروّسة. ونسقي إطلاتك مع قميص ذكوري مزوّد بالأزرار، لكي تحدثي تناقضاً جذاباً بين أنوثة الإطلالة وعصريتها.

3. إذا اخترت له قميصاً رياضياً أو تي شيرت، ننصحك بانتعال حذاء مسطّح وعصري.

4. إذا كان الطقس بارداً أو عاصفاً، ارتدي السروال القصير مع حذاء شتوي متوسط الارتفاع، وكنزة فضفاضة.

بالنسبة للسراويل القصيرة والفضفاضة:

1. يعيدنا هذا التصميم الى موضة الأربعينات. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر في الأسواق أحذية شتوية قصيرة تتناسب هذه السراويل وتساهم في تقديم طلة مميزة ومفعمة بالأنوثة.

2. إذا أردت الظهور بحلة مميزة تلفت الأنظار، ارتدي سروالك القصير الواسع مع كنزة ضيقة تبرز مفاتن جسمك.

3. اختاري حذاء مرتفعاً يصل إلى الركبة لأنه يمنحك قواماً جميلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأحذية الشتوية التي تصل إلى الكاحل تليق أيضاً بالسراويل الفضفاضة.

4. ارتدي قميصاّ ضيقاً مع هذا النوع من السراويل، وزيني خصرك بحزام رفيع لمزيد من الأنوثة.

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