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ضبط مروج للبانجو بأشمون فى دورية شرطية بالمنوفية

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ضبط مروج للبانجو بأشمون فى دورية شرطية بالمنوفية ضبط مروج للبانجو بأشمون فى دورية شرطية بالمنوفية

 

نبات البانجو

تمكنت مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من إلقاء القبض على أحد مروجى المواد المخدرة خلال دورية شرطية بشوارع المركز بحوزته 5 كيلو بانجو وأسلحة نارية وذخيرة قبل ترويج الكمية على المتعاطيين.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية إخطاراً من الرائد محمد السخاوى، رئيس مباحث أشمون يفيد بتمكن النقيب طارق مسعد والملازم أول محمد فاروق والملازم أول محمد جاد أثناء قيامهم بدورية شرطية لفرض الأمن بشوارع مركز أشمون من إلقاء القبض على أحمد . أ . ح و شهرته الخصاصي سن 30 سائق مقيم قرية سبك الأحد بحوزته 5 كيلو بانجو و سلاح ناري فرد خرطوش و ذخيرة و مبلغ مالي 1015 جنيه متحصلات الاتجار في المواد المخدرة أثناء قيامه بترويجها على المتعاطيين وتم تحرير محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيقات.

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