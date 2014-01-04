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بالصور .. مباحث مركز كفر الشيخ تضبط عاملين بحوزتهما 9 كيلو بانجو و180 قرص مخدر

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العاطلين بحوزتهما المضبوطات

العاطلين بحوزتهما المضبوطات

تمكنت وحدة مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة المقدم توفيق جاد والنقيب رامي شرف الدين تحت رعاية اللواء عادل النطاط، مدير أمن كفر الشيخ ورئاسة اللواء أمجد عبدالفتاح مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط “م.ا.ا” 24 سنة عامل ،و”م.ع.ع” 25سنة عامل، ويقيمان بناحية سخا ، قسم أول كفر الشيخ ، وبحوزتهما 9 كيلوجرام لمخدر البانجو ، 188 قرص مخدر ، بقصد الاتجار ، مبلغ 335 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما ، وسلاح أبيض ( مطواه ) بقصد الدفاع.

تحرر المحضر رقم 290 /2014 جنايات مركز كفر الشيخ.

المضبوطات

المضبوطات

المقبوض عليهم

المقبوض عليهم

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