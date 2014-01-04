الرئيس يهنىء أبناء الجالية المصرية في النمسا بمناسبة عيد الميلاد

تقدم الرئيس عدلي منصور ، بتهنئة الى أبناء الجالية المصرية القبطية المقيمة في النمسا بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ، معربا عن تهنئته القلبية وتمنياته الصادقة للأقباط بكل الخير والتوفيق.

كما أعرب الرئيس منصور فى رسالته عن ثقته في إهتمام أبناء الجالية المصرية في الخارج بقضايا الوطن الأم ، دون أن تحول المسافات مهما بعدت وسنوات الغربة مهما طالت ، عن الانشغال بقضايا الوطن ، مؤكدا أن المصريين يحملون في الخارج بعضا من تاريخ مصر العريق وحضارتها الثرية ، وتمنى أن يحتفل الأقباط المغتربين في النمسا بليلة عيد الميلاد المجيد في العام المقبل على أرض الوطن.

وعلى صعيد آخر ، أكد الرئيس منصور أن “مصر ستظل صامدة في مواجهة الإرهاب الأسود ، ضد من يحاول النيل من أمن واستقرار شعبها العظيم بمسيحييه ومسلميه” ، مشددا على أن مرتكبي الافعال الإجرامية سيحاسبون بقوة القانون ، وأن وحدة الشعب المصرى ستظل قائمة وشاهدة على عظمة مصر، التي ستظل وطنا للجميع.

أ ش أ