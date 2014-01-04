عضو بنقابة الأطباء: تصريحات وزيرة الصحة بشأن كادر الأطباء "إيجابية"

أكد الدكتور أحمد منتصر, عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر, أن التصريح الأخير من الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، بأنه جار الانتهاء من عمل كادر الأطباء، وأنه سيكون إضافة جيدة لهم، يعد أحد ثمار إضراب الأطباء الذى تم إجراؤه بداية العام، واصفاً التصريح بأنه "خطوة إيجابية" فى سبيل إقرار الكادر .

وأضاف "منتصر ", فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا التصريح يعتبر اعترافاً صريحاً من وزيرة الصحة بحق الأطباء وكادرهم, كما أنه يمثل تغييراً جذرياً لموقفها السابق, الذى صرحت به من قبل فى مداخلة هاتفية مع أحد الإعلاميين بعدم وجود مسمى قانونى أو مالى تحت مصطلح الكادر، وأن هذا "يجعلنا نثق أننا فى الطريق الصحيح، ويثبت أننا أصحاب حق وقضية، كما أنه يزيدنا إصراراً للمضى قدماً لانتزاع حقوقنا وتكملة المشوار".

وتابع "منتصر"، أما فيما يخص تصريحاتها بشأن الربط بين الاستفتاء على الدستور وموعد الإضراب, فإننا نؤكد أن إضرابنا مهنى للغاية, ولا يوجد أى تدخل للسياسة به, كما أننا كأطباء نرفض استغلاله سياسيا ولن نسمح بأى محاولة لإقحام السياسة فى تلك الأمور التى تخص مستقبل الأطباء.

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