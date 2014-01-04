مشروب الحلبة يزيد الرغبة الجنسية ويعالج التهاب المفاصل

مشروب الحلبة ارتبط فى أذهان الكثيرين بالولادة، دون دراية ومعرفة بالفوائد الحقيقية له، والتى يضمها ذلك المشروب الغنى بالعديد من الفيتامينات والفوائد الغذائية.

توضح الدكتورة بسنت عزت، استشارى أمراض المناعة، أن الحلبة تحتوى على العديد من الفيتامينات، كفيتامين سى والبوتاسيوم وديوسجينين، والذى يعتبر مماثلا لهرمون الأستروجين، كما تساعد الحلبة فى علاج التهاب المفاصل والربو، وتعمل على القضاء على التهاب الشعب الهوائية، كما تعمل الحلبة على تحسين عملية الهضم، مما يكون له دور فعال فى القضاء على العديد من المشاكل المرتبطة بسوء الهضم.

وأضافت "عزت" أن الحلبة تساعد فى علاج التهاب الحلق وارتجاع المرىء وتقوم بتنظيف المعدة، لأنها تقضى على الديدان الموجودة بها، وتعمل الحلبة على خفض مستوى الكولسترول، كما تقوم الحلبة بمنع تسوس الأسنان، وكلها فوائد صحية تضاف لمشروب الحلبة.

وتؤكد "عزت" أن الحلبة تساعد على زيادة الرغبة الجنسية، لذا يقبل عليها العديد من الأفراد لتحقيق ذلك الغرض، ولا مانع من استخدام الحلبة قبل تناول الطعام، فذلك من شأنه أن يفتح شهية الفرد، كما يمكن تناولها للأطفال الذين لا يقبلون على تناول الطعام بسهولة من أجل فتح شهيتهم وتساعد الحلبة على إدرار اللبن، لذا ينصح بها للحامل التى تعانى من نقص اللبن، فمشروب الحلبة مصدر جيد للطاقة، ولابد من تناولها بشكل مستمر.

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