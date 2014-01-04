أفضل طرق إزالة الشعر المزعج تحت طبقات الجلد

تعانى غالبية النساء من مشكلة ظهور الشعر تحت البشرة، لتظهر تحت طبقات الجلد الخارجية، مما يضفى شعورا بالخشونة ومظهرا غير جمالى، وأكثر المناطق الشهيرة بنمو هذا النوع من الشعر هى منطقة "العانة" لدى السيدات، ومناطق أخرى تختلف من سيدة لأخرى، هذا ما أوضحته الدكتورة ابتسام عمرو استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية.

وأكدت الدكتورة ابتسام أن هذه المشكلة من السهل التعامل معها، وهناك العديد من الوسائل للتخلص منها، وتجعل مظهرها أكثر جمالا، ولكن تعانى بعض الفتيات والسيدات من غزارة نمو الشعر فى هذه المنطقة، وهناك من تعانى من مشكلة أخرى، وهى سرعة نموه بشدة، كلها مشكلات يمكن التغلب على إزعاجها.

وأوضحت ابتسام، أنه تستعمل بعض السيدات الشفرة النسائية الحادة اليدوية فى هذه المنطقة "العانة"، وهو فعل خاطئ، لأنك تتركين للشعر فرصة الظهور بشكل أسرع لينمو تحت طبقة الجلد الخارجية ويظهر بشكل سيئ، كما أن الشفرة من أكثر الوسائل التى تؤدى إلى ظهور الحبوب والبثور، وتخلف التهابا شديدا وحكة وهرشا وحرقانا فى مكان نمو البصيلة، ويسبب ذلك إزعاجا كبيرا. أما عن ماكينات الحلاقة وإزالة الشعر الكهربائية، والتى تعتمد على النتف، فهى أفضل من اليدوية، خاصة فى حالة نمو الشعر بغزارة تحت طبقات الجلد.

وأكدت استشارى الجلدية، أن "الحلاوة"، وهى مادة متماسكة وقوامها لزج ومرن يتم إزالة الشعر بها من الجسم، وتعد من أفضل الوسائل التقليدية لإزالة الشعر الذى ينمو أسفل الطبقة الخارجية للبشرة، ولكن عليك بوضع كريم مرطب بعد استعمالها حتى لا تلتهب هذه المنطقة. وفى التقنيات الحديثة الليزر أثبت كفاءة فى منع ظهور الشعر تحت الجلد لفترة من الوقت.

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