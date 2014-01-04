أستاذ جهاز هضمى:لا يوجد علاج لفيروس "بى" والأدوية الحالية تمنع تكاثره

ماجدة حسن تسأل، والدتى تعانى من فيروس بى منذ سنوات طويلة، ومازال الفيروس خاملا، كما يقول الأطباء، وعمرها 65 سنة، وأخشى أن ينشط الفيروس فجأة وهى فى هذا السن.. هل هناك علاج لفيروس بى الخامل؟.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، قائلا، بالنسبة لعلاج فيروس بى، هناك ضوابط علمية لمثل هؤلاء المرضى، يجب أن يكون عدد الفيروس أكثر من 2000، وارتفاع الإنزيمات الكبدية أعلى من الطبيعى خلال الـ 6 أشهر السابقة للعلاج.

وأضاف "الخياط" أنه من المعروف أن الحد الأقصى للإنزيمات الطبيعية بالنسبة للسيدات هو 22 وحدة دولية والحد الأقصى للإنزيمات فى الرجال 29 وحدة دولية، موضحا أن السبب فى وضع هذه الضوابط أن علاج فيروس بى يكون لفترات طويلة قد تمتد لسنوات والمحك الرئيسى للشفاء هو ظهور الأجسام المضادة لبروتين السطح وليس زوال الفيروس من الدم.

وبالنسبة لحالة المريضة، فمعنى أن الفيروس خامل أن عدد الفيروس أقل من 2000 والإنزيمات طبيعية، وعليه، وحسب الضوابط العلمية، لا علاج للمريضة باستخدام الأدوية المضادة للفيروس، مثل التينوفوفير والأنتى كفير، حيث إن هذه الأدوية تعمل فقط على منع تكاثر الفيروس، موضحا أن الفيروس يصبح سلبيا فى الدم ولكنه مازال موجودا داخل نواة الخلية الكبدية فى شفرة النواة ولا يوجد علاج حتى الآن فعال ضد فيروس بى وضد وجوده فى نواة الخلية الكبدية، أو ما يطلق علية الثلاثى C ولكن هناك تجارب على أدوية جديدة تؤثر على الفيروس فى نواة الخلية الكبدية، ولكن هذه الأدوية أمامها سنوات لتظهر فى سوق الدواء، علما بأن هناك أبحاث عالمية ومصرية تشير إلى أن استخدام اإانتى كفير لمدة سنة كاملة ويتبعها الإنترفيرون والإنتى كفير لمدة سنة أخرى تساعد على التخلص من فيروس بى من النواة فى 20 % من الحالات بهذا النمط العلاجى.

وأضاف أن هناك وسائل طبيعية تساعد على جعل الفيروس خاملا والإنزيمات طبيعية، منها المحافظة على الوزن بعدم زيادته، وعدم تناول المسكنات والمضادات الحيوية العشوائى والإكثار من الفواكه والخضروات الطازجة وشرب فنجان من القهوة يوميا، إذا كانت حالة القلب تسمح بذلك، حيث إن فنجانا من القهوة يوميا يساعد فى حماية الكبد من التليف، كما يساعد على الحفاظ على معدل الإنزيمات بشكل طبيعى.

للمزيد من أخبار الصحة :

>اكتشاف جديد يحل لغز عدم استفادة الملايين من المسكن الشهير "كودايين"

الصين تعلق إنتاج كبرى شركات إنتاج لقاح فيروس"ب"

لقاح جديد يقى من الالتهاب الرئوى الناجم عن عدوى البكتيريا العنقودية

إقرأ أيضا :

بالفيديو.. زفاف عروسين بميدان السواقى بالفيوم على نغمة تسلم الأيادى

فى ندوة "اليوم السابع"..

> عمر سمرة أول مصرى وعربى يفوز برحلة للفضاء الخارجى: تركت عملى وتحديتُ المرض لتحقيق "الحلم".. وأنتظر الانتهاء من تجهيز المكوك لرفع علم مصر فى الفضاء.. والقوات المسلحة أهلتنى لـ"إكس أبولو"

يونس مخيون: إذا كان هذا دستور راقصين.. فهل نسوا حفلة دوللى شاهين؟

>بالفيديو.. سيدة للإخوان بالجيزة: “اشهد يا محمد محمود.. قتلوا جنودنا على الحدود”

>العدو الأوْلى بالعداوة: مفتاح فهم الأحداث

>الإخوان يشعلون النار بسيارة شرطة على الطريق الدائرى بالعمرانية