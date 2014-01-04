5 شائعات تطارد المرأة الحامل.. وطرق التغلب عليها

عندما تستعد المرأة لانتظر مولود فأنها تجد الكثير من النصائح والإرشادات التى ستساعدها للمرور بتلك الفترة بسلام، إلا أن هناك الكثير من تلك النصائح لا تتعدى كونها خرفات تؤذى المرأة أكثر مما تفيد.

يقول الدكتور عبد الرؤوف رياض، مستشار النساء والتوليد ونقص الخصوبة، إن النصائح التى قد تسديها بعض السيدات أصحاب الخبرات قد تكون عارية تماما من الصحة، وتؤدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة، مؤكدا أن هناك أكثر 5شائعات تنتشر خلال فترة الحمل..

الشائعة الأولى وهى زيادة الوزن، حيث إن من المعروف أن خلال الحمل يزداد وزن المرأة، إلا إن هذه الزيادة لا تتعدى الـ13 كيلو جرام، إلا إن بعض السيدات تحرص على الكسل مع تناول كميات كبيرة من الأطعمة مما يسبب زيادة الوزن بصورة غير طبيعية، مما يجعل الأم تعانى بعد الولادة فى كيفية خسارة هذا الوزن مرة أخرى.

> الشائعة الثانية، عدم حركة الجنين تعنى أن الطفل كسول، وقال الدكتور رياض، تبدأ حركة الجنين فى أواخر الشهر الرابع من الحمل وقد تزداد تلك الفترة أو تقل، إلا إن بقاء الجنين عدة أيام بدون حركة تستدعى زيارة فورية للطبيب، لتأكد من صحة الجنين والأم.

> الشائعة الثالثة، كثرة حركة الأم يسبب اختناق الجنين بالحبل السرى، وقال رياض إن الوضع الأمثل لراحة الحامل هى من خلال النوم على جانبها الأيسر، مضيفا إن الطفل لا يختنق بالحبل السرى إلا إذا كان طول الحبل السرى يتعدى الـ150 سم، مؤكدا أن فى الغالب يكون الحبل السرى متعرجا مما يقلل من احتمالية اختناق الجنين بهذه الطريقة فى بعض الحالات الخاصة أو التى تعانى من مشاكل بالحمل.

> الشائعة الرابعة، جلسة القرفصاء تقلل من حركة الجنين وتؤذيه، ولكن حديثا ثبت علميا إن ولادة المرأة من خلال الجلوس القرفصاء يساعدها أكثر من النوم على ظهرها مع محاولة الدفع.

> الشائعة الخامسة، إن تناول المرأة الحامل للمكملات الغذائية يجعل حجم رأس الطفل يزيد، وقال رياض إن المرآة خلال الحمل تحتاج إلى عدة عناصر بصورة هامة كالحديد وحمض الفوليك، وبالتالى فهى تحتاج إلى تناول مكملات غذائية حتى لا تصاب بالأنيميا أو أى من الأمراض التى قد تسبب لها مضاعفات فيما بعد.

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