"الناصرية الجديدة" قنبلة موقوتة تهدد الإسكندرية بالانفجار

تحولت منطقة الناصرية الجديدة إلى قنبلة موقوتة تهدد الإسكندرية بالانفجار، حيث المنازل المتهالكة، والخدمات المنعدمة والفساد المُستشرى فى المحليات وعدم تطبيق القانون، فضلاً عن انتشار الرشوة والمحسوبية، وعدم وجود شفافية فى المِنح المقدّمة لتطوير مناطق العشوائيات.

فالسكان بالناصرية الجديدة، الذين يصل تعددهم إلى أكثر من 550 أسرة يعيشون جميعا تحت مؤشر خط الفقر، ومع كل ذلك مازالوا ينتظرون يقظة ضمائر المسئولين، خاصة بعد أن أوشكت سنوات الثورة أن تطفئ شمعتها الثالثة، حيث أشار أهالى منطقة الناصرية إلى أنهم بعد أن عمت الفرحة بقرار محافظ الإسكندرية الأسبق، بنقل كل من ليس له مأوى إلى مساكن الناصرية الجديدة، ما لبثت أن طفت على السطح مشاكل لا حصر لها لعل أهمها الصرف الصحى، الذى يعتبر كارثة حقيقية، حيث تغرق المنطقة بكامل شوارعها ومنازلها فى بحور مياه المجارى، التى تصيب أهالى المنطقة بأمراض خطيرة وأبرزها فيروسات الكبد والتيفود وهشاشة العظام.

من جانبه حذر إيهاب القسطاوى منسق حركة تغيير بالإسكندرية، من تفاقم الكارثة، فى ظل هزال القانون، وثقافة أهل العشوائيات التى تدخل عقدها الرابع بقوة وثقة تفرض نفسها على الجميع، مشيرا إلى أن منطقة الناصرية الجديدة تحولت من منطقة سكنية إلى معسكر نازى يهدد جميع من بداخله بالموت، مطالبا بوضع حل جذرى يشمل توفير البيئة الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، ويضمن توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

وحذر "القسطاوى" أنه بين لحظة وأخرى سوف ينفجر لغم الناصرية الجديدة فى وجوه جميع المسئولين بدءا من اللواء طارق المهدى محافظ الثغر انتهاء بأقل موظف فى حى العامرية، حيث تأجيل الإصلاح والتطوير للمنطقة تحت وطأة طوارئ الثورة وأولويات الوضع الأمنى المتفجر وأسبقية الحال الاقتصادى المتدهور، مطالبا محافظ الإسكندرية النداء بالالتفات إلى قنبلة الناصرية الجديدة بعيداً عن وعود رفع القمامة ورصف الطرف، وإكمال الإنارة وتشجير الشوارع ودهان الجدران، وهى التصريحات المعتادة والمستهلكة إعلاميا، على حد قوله.

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