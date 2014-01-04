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بالصور .. نجاح زراعة الطماطم السلكية بشمال سيناء

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نجحت مديرية الزراعة بشمال سيناء فى زراعة الطماطم السلكية فى 6 صوب زراعية قدمتها القوات المسلحة لأبناء سيناء.

وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إنه تمت الزراعة بصوب بمزارع المديرية كفكرة إرشادية للتجربة، ونجحت بشكل تام، وتم زراعة 7200 شتلة طماطم هى الآن فى مرحلة الإنتاج الأولى،
> وأضاف "مطر"، أن هذا النوع من الطماطم يتميز بإنتاج أوفر وجودة أعلى وسعر إنتاجة مضاعف فى السوق، وهو ما سيساعد فى إدخال أنواع جديدة من الزراعات بالمحافظة.

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