حرق مكتبة كاهن «أرثوذكسي» بلبنان بعد شائعات اتهمته بالإساءة للإسلام

أحرق مجهولون، مساء الجمعة، مكتبة قديمة كبيرة يملكها كاهن أرثوذكسي في مدينة طرابلس شمال لبنان، وذلك بعد شائعات اتهمته بنشر كتابات مسيئة للإسلام تبين لاحقًا أن لا علاقة له بها، وفق ما أفاد مصدر قريب من الأجهزة الأمنية.

وقال هذا المصدر طالبًا عدم كشف اسمه «أحرق مجهولون مكتبة السائح في طرابلس ما اتى على ثلثي كتبها، ومخطوطاتها والبالغ عددها حوالى 80 ألفًا».

وأضاف المصدر أن «هذا الحريق يأتي اثر اتهامه بنشر كتابات مسيئة للإسلام والنبي محمد».

وتابع المصدر: «بعد ذلك، التقى صاحب المكتبة الأب ابراهيم سروج قيادات إسلامية في طرابلس، وظهر جليًا أن لا علاقة للكاهن بالمنشور، وتم إلغاء مظاهرة كانت مقررة ضده».