هل يفعلها (السيف الأجرب) بكأس الإنتاج في غياب حامل اللقب (عداس)

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد الأمين لجياد الإنتاج والمستورد وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء اليوم السبت.

ويتكون برنامج السباق من 10 أشواط وتم تخصيص الشوط التاسع لكأس الإنتاج (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر) وكذلك الشوط العاشر لكأس الخيل المستورد.

(عداس) حامل اللقب الغائب

سيكون الصراع على اشده بين جياد الاسطبلات الكبرى في سباق كأس ولي العهد للانتاج الذي يحمل لقبه الاخير البطل الاحمر (عداس) للامير فيصل بن خالد الذي استطاع الفوز هذا الموسم بأولى البطولات الكبرى كأس الوفاء الشهر الماضي، بيد انه لن يكون حاضرا هذا المساء غير ان الاحمر يبحث عن الاحتفاظ باللقب بالرباعي خميس مشيط الذي نجح هذا الموسم في كسب السباقين لجياد المستورد، ويتوقع ان تكون له بصمة في المنافسة على كأس اليوم بدعم زملائه اسياح وجدل وكزمان.

الازرق على ذكرى (شدو)

اما الاسطبل الازرق لابناء الامير محمد بن سعود الكبير "رحمه الله" الذي ابتعد عن اللقب بعد فوزه بكأس الانتاج لموسم 1432 بالبطل (شدو) فيدخل ميدان المنافسة بحصان سبع سنوات (المستنار) بقيادة الخيال الامريكي العالمي ارن قويدر الذي حضر خصيصاً لسباق اليوم.

الابيض المرشح الاول

بالسيف الأجرب

في المقابل هناك حضور قوي للاسطبل الابيض لابناء الملك عبدالله في كأس الانتاج بالرباعي (صيرور وباتو والسيف الاجرب والنجم الكاسر) ويتوقع ان يكون (السيف الاجرب) الورقة الرابحة للابيض الليلة بقيادة محمد الدهام في غياب (عداس) الذي حرم السيف الاجرب قبل ذلك كأسي ولي العهد الماضي وكأس الوفاء هذا الموسم بجانب (صيرور) احد المرشحين الاقوياء باعتباره بطل كأس ولي العهد الموسم قبل الماضي ويقوده اليوم العالمي مايكل برزلونا.

المفاجأة واردة

اسطبل ابناء الامير بدر يدخل المنافسة بالثنائي (الخفجي) و(السوادي) في حين يدخل اسطبل الامير عبدالعزيز بن فهد بالجواد (ابو زيد).

وعلى مستوى الاسطبلات الشعبية ضمت القائمة المالك نزار ابو الجدايل برأسين هما (السيباني وماوي) وهناك (غرثوب) لابناء فهد ابو اثنين و(معاند الخيل) و(المستكم) للمالك محمد الطيار اضافة الى الحصان انظر النجم.

العالمي (فلاي داون) على موعد مع تجديد العهد الأبيض بكأس المستورد

العالمي فلاي داون ورقة الأبيض الرابحة

اما المنافسة على كأس ولي العهد لخيل المستورد الذي يحمل لقبه الاخير العالمي (فلاي داون) لابناء الملك عبدالله فيتواجد هذا المساء للدفاع عن لقبه بمعية زميليه (مشهور ومفرح)، يقابله في الاسطبل الازرق رأسين هما: (سيرجاد واشفا بينما ينافس الاحمر بالثلاثي (ذا هاي مان وتوايس بيتن وبروج).

وهناك الحصان الاشقر (فادامار) للامير يزيد بن سعود واكتفى اسطبل الامير عبدالعزيز بن فهد بالفرس الجابرية.

ابو الجدايل يرمي

بثقله ب 4 رؤوس

في حين يرمي المالك نزار ابو الجدايل تحت اشراف مدربه الشاب عبدالله مشرف بثقله التنافسي من خلال اربعة رؤوس هي (مستر انقري و سنجلات وميناس بوي ورد سينور) بجانب (تدابير) لاسطبل شواهد و(بردج هامبتون) لاسطبل الغريبان اضافه الى (التيمت ديستني) لسيف جعفر الغليسي القحطاني بجانب الفرس (فيونج).