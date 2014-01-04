مقتل خمسة بينهم عقيد خلال اشتباكات في مأرب

لقي خمسة أشخاص بينهم قائد في الجيش برتبة عقيد مصرعهم امس الجمعة في اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحين قبليين في منطقة ال شبوان بمحافظة مأرب على خلفية منع فريق هندسي من اصلاح انبوب النفط الذي تعرض للتفجير في المنطقة.

وقالت مصادر محلية ان اربعة مسلحين وقائد كتيبة المدفعيات باللواء 114 لقوا مصرعهم فيما اصيب تسعة جنود في المواجهات بين قوات الجيش ومسلحين قبليين من ال شبوان بعد منعهم فرق اصلاح انبوب النفط من دخول المنطقة لإصلاح انبوب النفط الذي تعرض للتخريب من قبلهم قبل عدة ايام.

وتتعرض انابيب النفط وابراج الكهرباء الى اعتداءات متكررة من قبل رجال القبائل الذين يمارسون هذه الاعمال التخريبية لابتزاز السلطات. وتعرضت أنابيب النفط والغاز العام الماضي ل38 عملية تفجير، واكثر من 60 عملية تخريبية لخطوط نقل الطاقة و15 اعتداء على خطوط الانترنت.