البحرين تتهم الحرس الثوري الإيراني بتدريب إرهابيين على تنفيذ تفجيرات

دبي - أ. ف. ب

اتهمت السلطات البحرينية الحرس الثوري الإيراني بتدريب ارهابيين بحرينيين على تنفيذ تفجيرات على اراضيها.

وقال رئيس النيابة العامة البحرينية اسامة العوفي في تصريح بثته وكالة انباء البحرين مساء الخميس ان النيابة تلقت في 28 كانون الاول/ديسمبر 2013 بلاغا من الإدارة العامة للمباحث مفاده "قيام المتهم علي أحمد محفوظ الموسوي بحريني الجنسية والمقيم حاليا بإيران بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأماكن السيادية والأمنية بالمملكة".

واشار العوفي الى انه تم ضبط خمسة متهمين "اعترفوا بالانضمام إلى الجماعة لارتكاب عمليات إرهابية تحت مسوغ ديني وشرعي من وجهة نظرهم، وبناء على فتاوى شرعية بحسب ما أفهمهم قيادات الجماعة".

وذكر العوفي ايضا ان المتهمين الخمسة اعترفوا "بسفرهم إلى إيران وتلقيهم تدريبات هناك على أيدي عناصر إيرانية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني بمواقع متفرقة بإيران وبتلقيهم مبالغ مالية على أثر التدريب".