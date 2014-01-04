«بنتاجون» يقلص مناطق يحصل فيها العسكريون الأمريكيون على بدل مخاطر نقدي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، الجمعة، إنها خفضت بواقع الثلث قائمة الأماكن التي يحصل فيها الجنود الأمريكيون على بدل مخاطر نقدي، مستبعدة أماكن مثل البحرين والسعودية، والخليج، في خطوة من المتوقع أن تقلص النفقات بواقع 100 مليون دولار سنويا.

وأوضح «بنتاجون»، في بيان أصدره، أن «الخطر الوشيك بوقوع ضرر بدني للعسكريين الأمريكيين، بسبب التمرد المدني أو الحرب الأهلية أو الإرهاب أو أوضاع وقت الحرب تقلص بشكل كبير في دول كثيرة، ونتيجة لذلك سيتم خفض بدل المخاطر النقدي في هذه المناطق.

تأتي البحرين من بين أكثر من عشر مناطق استبعدت من القائمة الجديدة التي تسري من أول يونيو حيث يوجد مقر الأسطول الأمريكي الخامس، بالإضافة إلى الممرات المائية في الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر، حيث تنشر البحرية الأمريكية سفنها بانتظام.

واستبعدت أيضًا الكويت وقطر والسعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وقرغيزستان وأوزبكستان من قائمة الدول التي يحصل فيها العسكريون الأمريكيون على بدل خطر وشيك، وللجيش الأمريكي قوات في العديد من هذه الدول أيضا، وفي حالات كثيرة استبعد أيضا المجال الجوي فوق هذه الدول أو الممرات المائية من القائمة.

وقال الكولونيل ستيف وارين المتحدث باسم «بنتاجون» إن «وزارة الدفاع أنفقت نحو 500 مليون دولار على بدل الخطر الوشيك في 2012. ويحصل العسكريون على 7.50 دولار يوميا عندما يعملون في مناطق يكون من حقهم فيها الحصول على هذا الراتب الخاص علاوة على حد أقصى يبلغ 225 دولارا شهريا»، موضحا أن «قرار استبعاد هذه المناطق من القائمة جاء بعد مراجعة منتظمة ولم تكن سببه الميزانية». وأضاف أن المراجعة تجري كل عامين وأن آخر مراجعة أجريت في 2011.