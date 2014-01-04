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ضبط عصابة دولية حاولت تهريب كمية كبيرة من السجائر عبر ميناء بورسعيد

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ضبط عصابة دولية حاولت تهريب كمية كبيرة من السجائر عبر ميناء بورسعيد ضبط عصابة دولية حاولت تهريب كمية كبيرة من السجائر عبر ميناء بورسعيد

احدي السفن بقناة السويس

تمكنت القوات البحرية ببورسعيد من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من السجائر الي البلاد بواسطة عصابة دولية علي متن سفينة ترفع علم دولة توجو .

وأفاد مصدر أمني بأن القوات كانت قد اشتبهت بوجود أسلحة داخل السفينة وذلك لبقائها في منطقة الغاطس فترة طويلة دون الرد على نداءات هيئة قناة السويس .

تم اجبار الباخرة علي دخول ميناء بورسعيد وبتفتيشها عثر بداخلها على كميات كبيرة من السجائر والتي كان سيتم تهريبها عبر ميناء الصيد باستخدام المراكب الصغيرة .

تم التحفظ علي الباخرة والطاقم وحصر المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .

أ ش أ

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