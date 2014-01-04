”أولتراس أهلاوي” ينفي مقتل أحد أعضائه في مظاهرات الإخوان أمس

نفت مجموعة أولتراس أهلاوي، مقتل أحد أعضائها في تظاهرات الجمعة بمنطقة مدينة نصر، والتي نظمها أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.

وأكدت المجموعة في بيان لها اليوم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” أن حسن نصر الذي قُتل الجمعة في مدينة نصر لا ينتمي للمجموعة، وأن ما تم ذكره على الصفحة ذاتها كان خطأ من المسؤول عن الصفحة، والذي أكد فيه أن حسن أحد أعضاء المجموعة دون تحري الدقة – على حد قولهم.

و قال الأولترس في بيان له “ توضيح هام بخصوص بالشهيد حسن نصر : رحم الله جميع الشهداء واسكنهم فسيح جناته و اقتص ممن قتلهم ،الشهيد حسن نصر ليس عضو بمجموعة اولتراس اهلاوى و لكن تم كتابة البوست السابق بدون تحرى الدقة و لذلك وجب التوضيح .رحم الله جميع الشهداء.”