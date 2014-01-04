المتحدث الإعلامي لـ6 أبريل ” الجبهة ” يعلن استقالته من الحركة

أعلن المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، مصطفى الحجري، عضو المكتب السياسي بالحركة، تقديمه استقالته من الحركة.

وقال ”الحجري” عبر تديونه له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”: ”في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أعلن بشكل نهائي ورسمي استقالتي من عضوية حركة شباب 6أبريل ”الجبهة الديمقراطية” ومن مهمة ومسؤولية المتحدث الإعلامي للحركة”.

أشار الحجرى فى بيان عنه أن استقالته تأتى بناء على عدد من الأسباب الشخصية والسياسية، مؤكدا على كامل احترامه للحركة وأعضائها ومعربا عن فخره بكل يوم قضاه بداخلها، وبتاريخها ومسارها الثورى الذى شرف بالانتساب إليه عضوا أو مسئولا، على حد وصفه.

وشدد الحجرى على أنه لن يشكك فى ثورية أعضاء الحركة يوما وعملهم على مستقبل أفضل لبلادهم تتحقق فيه أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية – على حد وصفه – متمنيا لهم الاستمرار فى مسارهم الثورى، على أن يشارك بفعالياتهم وطريقهم دوما بشكل فردى ومستقل.