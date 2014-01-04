لا حسابات لذوي الطفلة (لمى) بتويتر..

تذمرت أسرة الطفلة (لمى الروقي) طفلة الوادي الأسمر بمحافظة حقل من الصور المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمنة أن الصورة هي لجثة الطفلة (لمى) مما انعكس بالوضع النفسي السلبي على والد ووالدة الطفلة حيث طالب أقارب الأسرة من أولئك المتبادلين ولمن قام بنشر الصورة مخافة الله ومراعاة مشاعر ذوي الطفلة وعدم دبلجة الصور واستغلال الوضع الذي تعيشه الأسرة للشهرة ونشر الإشاعات حيث إنهم مقتنعون جميعا بوجود جثة ابنتهم بالبئر وإنها لا تزال به حتى مساء أمس وإنهم واثقون من قدرة رجال الدفاع المدني المتواجدين بالموقع على دحض مثل هذه الافتراءات والإشاعات واستخراج ابنتهم لدفنها بأنفسهم متى ماوصلوا لقاع البئر.

من جهة أخرى أكد أحد أقارب الطفلة أن والد ووالدة الطفلة لا يملكان أي حساب بتويتر كما تردد مؤخرا وأن الحسابات الموجودة مزيفة ولا يملكانها وكل مايكتب بها من تغريدات خارجة عن الحس الوطني وتحمل الإساءة لبعض القيادات والمسؤولين بالمنطقة هو كذب ولا يعرفون مصدره.

هذا وقد شهدت فترة اليومين الماضيين تبادلًا لصورة جثة فتاة يحمل جسدها بعض الطين والوحل كدلالة على استخراجها من مياه أو آبار طينية وتبادلها المغردون على أنها جثة الطفلة (لمى) بعد استخراجها من البئر والبعض أخذ بالدعاء لها وتقديم التعازي لذويها، والبعض الآخر أخذ بتكذيب الأحاديث عن وجود الطفلة بالبئر وأن الجهود تبذل لاستخراجها في أسلوب لاثارة الفتن وزعزعة ثقة ذوي الطفلة برجال الدفاع المدني والإساءة لهم، فيما أكد مصدر ل"الرياض" أن الصورة المتبادلة هي فعلا لجثة طفلة تم إخراجها من سيول كارثة جدة الشهيرة وأنها استغلها ضعاف النفوس لإثارة المشاكل.