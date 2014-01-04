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جاريث بيل يعود لتدريبات ريال مدريد بعد غياب 18 يوما

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جاريث بيل يعود لتدريبات ريال مدريد بعد غياب 18 يوما جاريث بيل يعود لتدريبات ريال مدريد بعد غياب 18 يوما

مدريد، (إفي): عاد النجم الويلزي جاريث بيل ليتدرب مع فريقه ريال مدريد الإسباني لأول مرة بعد غياب 18 يوما.

وتغيب بيل عن التدريبات الجماعية لما يزيد عن أسبوعين بسبب إصابة بالتهاب في سمانة القدم اليسرى.

وبات من المحتمل أن ينضم نجم توتنهام السابق لقائمة الميرينجي في المباراة المقبلة يوم الاثنين أمام سلتا فيجو بالجولة الـ18 من الليجا.

وفي المقابل واصل المدافع الفرنسي رافايل فاران ولاعب الوسط الألماني سامي خضيرة مرحلة التعافي من الإصابة.

كما تدرب لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والظهيرين الإسباني الفارو أربيلوا والبرازيلي مارسيلو داخل صالة الالعاب البدنية.

ويحتل ريال المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن المتصدرين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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