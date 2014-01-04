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بالصور.. "النور بالفيوم" يبدأ فعاليات "نعم للدستور" لحشد المواطنين

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نظمت حملة حزب النور "نعم للدستور" فعالياتها الميدانية بقرية الحادقة والصعيدى بمركز الفيوم، وذلك من خلال توزيع مطويات بعنوان "لماذا سنقول نعم للدستور".

وقامت الحملة بتعليق الملصقات التى تحث المواطنين على التصويت بـ"نعم للدستور", وقام شباب الحملة بالرد على أسئلة الأهالى وإزالة الشبهات التى لديهم.

وصرح أحمد جلال مسئول الحملة بمركز الفيوم بأن الحملة قامت بفعالياتها فى قرى هوارة المقطع والصالحية وسنوفر بمركز الفيوم, وأنها ستكمل زياراتها لجميع المركز.

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