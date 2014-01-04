أخبار عاجلة

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. نجاح تجربة إنتاج عيش الغراب بشمال سيناء

Google+ Print

نجح المركز القومى للبحوث فى نشر ثقافة إنشاء مشروعات عيش الغراب بشمال سيناء، بعد قيامه برعاية مشروعات تدريبية للإنتاج بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال المهندس محمود تهامى، المسئول بوحدة عيش الغراب التابعة لبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة بشمال سيناء، التى يرعاها المركز، إنه تم إنشاء مقر للتدريب ووحدة متكاملة، لممارسة التجارب العملية فى إنتاج عيش الغراب بالمحافظة.

وأضاف أن المركز يقوم بتوفير التقاوى التى تنتج ثلاث ثمار لكل كيلو، ويتم الاعتماد فى عملية الإنتاج على المخلفات الحقلية من المزارع بمديرية الزراعة.

وأشار إلى أن الدورات يستفيد منها 25 متدربا فى كل دورة تستمر 3 أيام، لافتا إلى أن هذه التدريبات أسهمت فى نشر ثقافة إنشاء مشروعات عيش الغراب بشمال سيناء، التى قام بها المتدربون ولاقى إنتاجها إقبالا بين الأهالى.

1%20(1).jpg

G52c75757356a4.jpg

G52c7575856ddb.jpg

G52c757594e52f.jpg

G52c7575a80de0.jpg

G52c7575ba2512.jpg

G52c7575cc1d04.jpg

G52c7575e13be6.jpg

G52c7575f429fa.jpg

G52c757603d41b.jpg

G52c75761621fc.jpg

G52c757628a2ad.jpg

G52c75763a546f.jpg

G52c75764a48a9.jpg

G52c75765bbfba.jpg

للمزيد من أخبار المحافظات..

◄ الأهالى يفرقون مسيرة للإخوان بمنطقة اﻻستاد بطنطا

◄ فريد البياضى من القليوبية: لا تخوف من مادة تعيين وزير الدفاع

◄الشرطة تسيطر على اشتباكات الإخوان والأهالى بالزقازيق وانتظام المرور

إقرأ أيضا :

بالفيديو.. زفاف عروسين بميدان السواقى بالفيوم على نغمة تسلم الأيادى

فى ندوة "اليوم السابع"..
> عمر سمرة أول مصرى وعربى يفوز برحلة للفضاء الخارجى: تركت عملى وتحديتُ المرض لتحقيق "الحلم".. وأنتظر الانتهاء من تجهيز المكوك لرفع علم مصر فى الفضاء.. والقوات المسلحة أهلتنى لـ"إكس أبولو"

يونس مخيون: إذا كان هذا دستور راقصين.. فهل نسوا حفلة دوللى شاهين؟
>بالفيديو.. سيدة للإخوان بالجيزة: “اشهد يا محمد محمود.. قتلوا جنودنا على الحدود”
>العدو الأوْلى بالعداوة: مفتاح فهم الأحداث
>الإخوان يشعلون النار بسيارة شرطة على الطريق الدائرى بالعمرانية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر