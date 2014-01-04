بالصور.. نجاح تجربة إنتاج عيش الغراب بشمال سيناء

نجح المركز القومى للبحوث فى نشر ثقافة إنشاء مشروعات عيش الغراب بشمال سيناء، بعد قيامه برعاية مشروعات تدريبية للإنتاج بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال المهندس محمود تهامى، المسئول بوحدة عيش الغراب التابعة لبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة بشمال سيناء، التى يرعاها المركز، إنه تم إنشاء مقر للتدريب ووحدة متكاملة، لممارسة التجارب العملية فى إنتاج عيش الغراب بالمحافظة.

وأضاف أن المركز يقوم بتوفير التقاوى التى تنتج ثلاث ثمار لكل كيلو، ويتم الاعتماد فى عملية الإنتاج على المخلفات الحقلية من المزارع بمديرية الزراعة.

وأشار إلى أن الدورات يستفيد منها 25 متدربا فى كل دورة تستمر 3 أيام، لافتا إلى أن هذه التدريبات أسهمت فى نشر ثقافة إنشاء مشروعات عيش الغراب بشمال سيناء، التى قام بها المتدربون ولاقى إنتاجها إقبالا بين الأهالى.

للمزيد من أخبار المحافظات..

◄ الأهالى يفرقون مسيرة للإخوان بمنطقة اﻻستاد بطنطا

◄ فريد البياضى من القليوبية: لا تخوف من مادة تعيين وزير الدفاع

◄الشرطة تسيطر على اشتباكات الإخوان والأهالى بالزقازيق وانتظام المرور

إقرأ أيضا :

بالفيديو.. زفاف عروسين بميدان السواقى بالفيوم على نغمة تسلم الأيادى

فى ندوة "اليوم السابع"..

> عمر سمرة أول مصرى وعربى يفوز برحلة للفضاء الخارجى: تركت عملى وتحديتُ المرض لتحقيق "الحلم".. وأنتظر الانتهاء من تجهيز المكوك لرفع علم مصر فى الفضاء.. والقوات المسلحة أهلتنى لـ"إكس أبولو"

يونس مخيون: إذا كان هذا دستور راقصين.. فهل نسوا حفلة دوللى شاهين؟

>بالفيديو.. سيدة للإخوان بالجيزة: “اشهد يا محمد محمود.. قتلوا جنودنا على الحدود”

>العدو الأوْلى بالعداوة: مفتاح فهم الأحداث

>الإخوان يشعلون النار بسيارة شرطة على الطريق الدائرى بالعمرانية

>