إصابة مالك منزل بعد احتراقه بالمولوتوف بمطروح

وصل بلاغ لقسم شرطة مطروح من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بعزبة الطواهر- دائرة القسم فانتقلت علي الفور لمكان البلاغ قوات الحماية المدنية و تم السيطرة علي الحريق وإخماده وبفحص مكان البلاغ تبين نشوب الحريق بالمنزل نتيجة إلقاء بعض الأشخاص زجاجات المولوتوف داخل المنزل.

و أسفر الحريق عن إصابة محمد- ع ز . ع (30 سنة ) بحروق في أنحاء متفرقة بالجسم وتم نقلة لمستشفي مطروح العام كما أسفر عن حدوث تلفيات عبارة عن حريق بعض الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل وبعض المنقولات.

وبسؤال زوجته نجلاء . س . س م ( 22 سنة ) ربة منزل أقرت بوجود خلافات سابقة بينهم وبين 3 أشقاء وهم ” أحمد م . ع . ا . م ” و ” ماهر م .ع . ا ” و ” عبد الرحيم م. ع ” واتهمتهم بالتعدي عليها وعلي زوجها المصاب وإشعال النيران بالمنزل بواسطة زجاجات المولوتوف.

وبسؤال شاهد الواقعة فؤاد ع . م ( 55 سنة ) مقيم ذات العنوان أيد ما جاء بمضمون أقوال زوجة المصاب .

كلف فرع الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحريق وضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .