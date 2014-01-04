حلم اللعب بالمونديال يشعل سوق الانتقالات الشتوية

إعداد : محمد الجرجاوى

سيظل حلم المشاركة فى كأس العالم حلم يراود جميع اللاعبين فى كافة أنحاء العالم لهذا من المؤكد أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية خاصةً بالأندية الأوروبية نشاطاً كبيراً غير مسبوق خاصةً وأن العديد من الأسماء اللامعة فى عالم كرة القدم ترغب فى اللعب بشكل مستمر فى النصف الثانى من الموسم الحالى حتى تستطيع التواجد فى قوائم منتخباتهم المشاركة فى كأس العالم القادم بالبرازيل.

وتسعى الأندية المتخبطة لإنقاذ الموسم بينما تهدف الأندية التي قدمت أداء جيدا بالنصف الأول من الموسم إلى تعزيز قدراتها وإمكانياتها لمواصلة النجاح.

ويعتبر الإيطالى “أندريا بيرلو” من أبرز الأسماء المطروحة بالسوق حالياً،إذ كشف لاعب يوفنتوس عن إمكانية رحيله عن السيدة العجوز إذا لم يضمن مكاناً بالتشكيلة الأساسية فى العام الجديد،خاصةً مع ظهور أسماء أخرى فى نفس مركزه مثل الفرنسى الشاب “بوغبا”.

ونفس الحال فى مدينة ميلانو إذ أعلن الروسونيرى عن رغبته فى رحيل مهاجمه الشاب أليساندرو ماتري لعقمه التهديفى لذلك من المؤكدأن يسعى اللاعب فى إيجاد نادى مناسب يستطيع أن يظهر فيه قدراته التهديفية حتى يستطيع أن ينضم إلى كتيبة الأتزورى بالبرازيل ومن أبرز الأندية التى ربما تستعين بخدماته لاتسيو وذلك فى صفقة تبادلية مع اللاعب البرازيلى هيرنانيس.

ولن نستطيع أن نخرج من الدورى الإيطالى إلا وأن نتحدث عن “فابيو كوالياريلا” مهاجم اليوفى الذى أصبح فى الفترة الأخيرة خارج حسابات المدرب أنتونيو كونتى ،وبناءً على ذلك كشفت صحيفة “إل ميساجيرو” العاصمية أن فريق لاتسيو لديه اهتمام أكيد بمهاجم فريق اليوفنتوس وأن كلاوديو لوتيتو طلب من رئيس اليوفنتوس أندريا آنييلي اللاعب بصفة شخصية،ما سيساعد اللاعب على إظهار قدراته الهجومية واحتمالية عودة لقائمة المدرب شيزارى براندللى.

وحول الانتقالات فى إيطاليا كشفَ مهاجم فريق لاتسيو ميروسلاف كلوزه عن تلقيه عروضاً للعب خارج إيطاليا، في تلميحٍ أشار به الألماني الدولي عن إحتمالية رفضه تجديد عقده مع نادي العاصمة الإيطالية .

وقال كلوزه:”لدي عدة عروض من أندية الدوري الأمريكي والتي من شأنها أن تكون مثيرة للإهتمام، فكما نرى فإن جيرد مولر ذهب كذلك إلى أمريكا”.

ويرغب كلوزة فى تمثيل بلاده فى البطولة المقبلة كأخر بطولة له فى مسيرته الكروية.

فى المقابل نرى فى تورينو أن الهداف الداهية أليسيو تشيرشي أصبح من أبرز المرشحين أن يكون نجم الانتقالات الشتوية القادمة خاصةً أن مستواه هذا الموسم فى غاية الروعة لذلك أصبح اللاعب يفكر جدياً فى الانتقال لنادى قوى حتى يستطيع أن يثبت جدارته التهديفية وأحقيته بالمشاركة فى كأس العالم مع إيطاليا،ومن أبرز الأندية الطامحه فى شرائه اليوفنتوس.

أما في إنجلترا فنجد احتمالية كبيرة فى رحيل لاعبين كبار، ففى المان يونايتد قد يضطر لبيع لاعبيه الفرنسي “إيفرا” والبرازيلي “فابيو” خاصةً وأنهم أصبحوا خارج حسابات والتر مويس ما يهدد أماكنهم فى قوائم منتخباتهم المشاركة بالمونديال البرازيلى.

ولن يختلف الحال كثيراً فى تشلسي المرشح بقوة أن يبيع كل من الإنجليزيان “جون تيري” و”أشلي كول” و الكاميروني “صامويل إيتو” والغانى “مايكل إيسيان” والأسبانى “خوان ماتا”خاصةُ أن البرتغالى مورينيو أصبح لا يعتمد عليهم بشكل أساسى وهذا ما يمثل تهديد واضح على مستقبل تمثيلهم لبلادهم فى البرازيل.

ونرى أن كل من الفرنسى ” بكاري سانيا” و الإنجليزي”جولين ليسكوت” أصبحوا من المؤكد أن يرحلوا عن صفوف المدفعجية في فترة الانتقالات الشتوية.

وفي إسبانيا نرى أن الأرجنتينى دى ماريا قد يضطر إلى أن يوافق على الدخول فى صفقة تبادلية بين ناديه ريال مدريد ونادى تشيلسي الإنجليزي إذ تقضي بانتقاله مقابل تخليه عن نجم الوسط البلجيكي إيدن هازارد.

وذلك لإيجاد صعوبة في حجز مكان أساسي ضمن تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي ما جعله يفكر في الرحيل عن النادي الملكي.

ولن يختلف الحال كثيراً مع القائد الأسبانى إيكر كاسياس الذى أصبح لا يشارك بصفة أساسية مع ريال مدريد ما جعله يفكر بشكل قوى فى الرحيل عن “منزله الروحى”خاصة مع قرب بدء بطولة كأس العالم وتألق حارس برشلونة فيكتور فالديز وجوه رينا حارس نابولى،لذلك من المتوقع أن نرى كاسياس فى الأرسنال أو مانشيستر سيتى.

وفى برشلونة نرى أن الكاميرونى ألكيس سونج أصبح قليل المشاركة مع فريقه لذلك من المتوقع أن ينتقل لنابولي حتى يستطيع الظهور بشكل قوى قبيل كأس العالم القادم.

بينما نرى فى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قام بالتعاقد رسمياً مع نجم وسط ميتاليست خاركيف الأوكراني الأرجنتينى خوسيه سوسا بصفة الإعارة لستة أشهر قادمة،وذلك حتى يستطيع أن يبقى تحت الأضواء ليضمن مشاركته بكأس العالم خاصةً أنه شارك فى 7 مبارايات بتصفيات كأس العالم.

وبخصوص الوضع في فرنسا فإنه من المؤكد أن نرى خافيير باستورى خارج أسوار حامل اللقب باريس سان جرمان إذ كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن خروج صانع ألعاب الارجنتينى من تشكيلة لوران بلان والعودة مجددًا لأجواء كرة القدم الإيطالية وسط وجود اهتمام كبير من أندية يوفنتوس، إنتر ، نابولي ولكن النادي الذي دخل حديثًا في المنافسة على “إل فلاكو” هو الجيالوروسي.

ورغم أن اللاعب صاحب أغلى صفقة فى تاريخ نادي باليرمو الإيطالى حين انتقل للنادى الباريسى إلا أنه أصبح خارج الحسابات بعد موسم جيد قضاه الموسم الماضى،وبالتالى من المؤكد رحيل اللاعب فى الانتقالات الشتوية حتى يستطيع اللحاق برفاق ميسى فى مونديال الريو دى جانيرو.