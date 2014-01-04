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ننشر أسماء المقبوض عليهم فى اشتباكات الأمن والإخوان بالمنوفية

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ننشر أسماء المقبوض عليهم فى اشتباكات الأمن والإخوان بالمنوفية ننشر أسماء المقبوض عليهم فى اشتباكات الأمن والإخوان بالمنوفية


> كشف مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية عن أسماء المقبوض عليهم فى إشتباكات قوات الأمن مع أنصار جماعة الاخوان بمدينة السادات اليوم والبالغ عددهم 12 شخص حاولوا الاعتداء على القوات وحرق سيارات الشرطة بزجاجات مولوتوف وأكياس دهانات وكرات مسمارية .

وأشار المصدر إلى أن المقبوض عليهم هم أيمن .م بحيرى 21 سنه طالب حقوق من المنطقه السابعة ، و محمد .ا طالب 15 سنه مدينة السادات ، وسليمان .د 26 سنه ، و إبراهيم .ع 16 سنه طالب بالسادات ،ويوسف .ط 28 سنه محاسب الخطاطبة.

بالاضافة إلى محمد .م 18 سنه طالب علوم جامعة بنها، وأحمد .ا49 سنه مهندس كهرباء ، وكريم .ع 29 سنه موظف السادات ، وكامل .ف50 سنه مدرس كفر داود ،واحمد .م15 سنه طالب السادات و عبد الله .م 17 سنه طالب السادات ،وشريف .م40 سنه مهندس بشركة بريما.

وأضاف المصدر أنه بالتحرى عنهم جميعا تبين أنهم جميعا ينتمون لجماعة الاخوان الارهابيه تم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضهم على النيابة العامة .

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