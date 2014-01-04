بالصور| سما المصري: قناة "فلول" لاستفزاز الإخوان.. والمشاهدون "+18"

"أيوة بقى والجيبة ضيقة" برنامج سما على قناة "فلول"

كتب : ربيع ممدوح الجمعة 03-01-2014 23:38

ردا على قناة رابعة الإخوانية، دشنت الفنانة الاستعراضية سما المصري قناة فضائية جديدة تحت اسم "فلول"، تتناول جميع نواحي الحياة في المجتمع المصري، تضم برامجا سياسية واجتماعية، وأغاني استعراضية ساخرة.

وقالت سما، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عن قناتها الجديدة "إنها ومجموعة فريق العمل الخاص بها قرروا إطلاق قناة فضائية"، مضيفة "قلنا طالما بنعمل نسبة مشاهدة كويسة على اليوتيوب ليه ميكنش ده على شاشة فضائية".

وأكدت "المصري" أنها رفضت تقديم برنامج على قناتين مشهورتين لأنهما رفضتا عدم مهاجمة أشخاص بالبرنامج، مضيفة "أنا شغلي كله بيكون في إطار كوميديا سوداء ولا أنتقد أشخاص بل أنتقد سياسة، حتى عندما انتقدت مرسي وأبوإسماعيل لم أتناول شخصيتهم بل انتقدت سياساتهم وتصريحاتهم بشكل كوميدي".

ووقالت "فكرت جديا في إنشاء قناة جديدة أعبر فيها عن فني، وبالفعل تم حجز تردد جديد للقناة على النورسات.. بدأنها ببث تجريبي عرضنا فيه الأغاني بتاعتي اللي على اليوتيوب".

وأشارت المصري إلى أنه لا توجد خطوط حمراء في مضمون القناة الجديدة وأنها سوف تعرض جميع أغنياتها الاستعراضية والموجودة على "يوتيوب" دون قطع أي ألفاظ، مضيفة "ميزة القناة بتاعتنا إننا هنزل الأغاني من غير ما نقطع منها حاجة، بس هنكتب ممنوع أقل من 18 سنة".

وأضافت "لم يكن من المقرر أننا نطلع بالقناة الآن لكن بعد ما الإخوان افتتحوا قناة رابعة تهاجم الجيش والشرطة، فقلنا خلاص نعمل إحنا كمان قناة ونهاجمهم ويبقى إعلام في مواجهة إعلام والجمهور هو اللي يحكم".

"أنا أنتقد بطريقة ساخرة تضحك الناس، عن طريق تقديم برامج كوميدية ساخرة بالطريقة التي يحبها الشعب، على أن تقدم برنامج بعنوان "أيوة بقى والجيبة ضيقة"، مضيفة "سيكون برنامج سياسي كوميدي مدته ساعتين، ومعه أغنية جديدة، مثلا هعمل حلقة عن البرادعي ومعها أغنية ساخرة له".

وأكدت سما عدم رضاها على أداء حكومة الببلاوي، وأنها كانت تعد في الفترة الماضية، أغنية لمهاجمة الحكومة، لأدائها السيئ في إدارة البلاد، وبعد تسجيل الأغنية التي حملت اسم "يا حكومة الهولاهوب... ياحكومة الببلاوي هيلاهوبا "، تراجعت عن تصويرها بعد انفجار المنصورة وإعلان الإخوان جماعة إرهابية، على الرغم من سوء الحكومة، التي لا تليق بحكومة الثورة، مؤكدة أن هجومها ونقدها لن يقتصر على مهاجمة الإخوان فقط وإنما مهاجمة ونقد الحكومة الحالية أيضا.

وأشارت إلى أنها سوف تعرض أغنيتها الساخرة عن حكومة الببلاوي بعد الاستفتاء على الدستور، مضيفة "حتى لا أعطي الإخوان فرصة للشماتة، الحكومات كلها بتموت وتتحاسب إلا حكومة الببلاوي ميتة وإحنا اللي بنتحاسب".

أما فيما يخص اسم القناة "فلول" فقالت، "كنا نريد أن نسمي القناة 30 يونيو وتراجعنا حتى لا يقول البعض إننا نحتقر 30 يونيو، كما فعل الإخوان في قناة 25 وفشلت الثورة وده فال مش حلو، كما أن صائدي الأخطاء سيقولون إن ثورة يونيو تعبر عن الراقصات والفنانات"، مشيرة إلى أنها اختارت اسم "فلول" لاستفزاز الإخوان.

ونفت سما المصري أن يكون هناك أي تمويل من جانب رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك، مضيفة "ولو هيقولوا عليا فلول أنا أم الفلول مش بس فلول".

وتتناول القناة جميع النواحي الاجتماعية والسياسية في المجتمع المصري بشكل ساخر وكوميدي، مؤكدة أنه جاري التنسيق مع أحد الإعلاميين لتقديم برنامج سياسي.