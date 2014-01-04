إبراهيم عيسى: أبو الفتوح هو الوحيد الذي سيترشح أمام السيسي

كتب : محمد شريف منذ 47 دقيقة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن جماعة الإخوان تاجرت وما زالت حتى الآن تتاجر بثورة 25 يناير، ولم تتعلم أي درس من أخطائها على الإطلاق.

وقال عيسى، خلال استضافته في برنامج "القاهرة اليوم "، على قناة اليوم، إن "الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، أعاد بناء الجيش المصري معنويًا، وهو صاحب قيادة إستراتيجية شابة، تختلف اختلافًا كبيرًا عن معظم قيادات القوات المسلحة السابقين".

ونفى الكاتب الصحفي، أن يكون لديه أي تخوف لو ترشح السيسي لرئاسة الدولة، مشددًا على أن الدستور الجديد يقيد حريات الرئيس بدرجة كبيرة، ولا يجعل من الرئيس القادم ديكتاتور، كما شاهدنا في عصر الرئيس السابق مبارك.

وأضاف عيسى، قائلًا "لو ترشح السيسي للرئاسة، لا أعتقد وقتها أن يقوم أحد بالترشح أمامه، سوى عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية".

وأشار الإعلامي، إلى أن "محبة الجماهير للسيسي، ليست فقط لأنه صاحب مصداقية كبيرة، وقدرة على اتخاذ القرار، وإنما لأن الشعب يدرك حقيقة المخاطر التي تواجهها مصر، متمثلة في كراهية أمريكية غربية لمصر، وللجيش بصفة أخص، وهو الأمر الذي يأخذه الشعب على محمل الجد، لذلك أعتقد أن ترشح السيسي سيكون له دعم شعبي غير مسبوق في هذه الفترة.