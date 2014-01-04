عاجل| "المنار": "قتيبة الصاطم" هو انتحاري "ضاحية بيروت"

كتب : أ.ش.أ الجمعة 03-01-2014 22:42

ذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، أن فحوص الحمض النووي أثبتت أن الشاب اللبناني قتيبة الصاطم، هو الانتحاري الذي فجر نفسه في حارة "حريك" في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وكانت السلطات اللبنانية قد نقلت والد قتيبة الصاطم، المشتبه في كونه الانتحاري الذي فجر نفسه أمس في ضاحية بيروت الجنوبية، من مركز مخابرات الجيش اللبناني في طرابلس إلى بيروت، لإجراء فحص الحمض النووي له ومطابقته مع فحوص التي أجريت على أشلاء الجثة التي يعتقد بأنها تعود للانتحاري.

وقتيبة شاب جامعي ينتمي إلى منطقة وادي خالد بإقليم عكار بشمال لبنان، وهو إقليم سني يعتبر من أفقر مناطق لبنان، وأفادت تقارير بأنه يحارب مع المعارضة السورية، بينما شكك أهالي بلدته في رواية تورطه في التفجير.