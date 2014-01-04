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تفجيرات تستهدف خطين لأنابيب الغاز في سوريا.. وانقطاع الكهرباء

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تفجيرات تستهدف خطين لأنابيب الغاز في سوريا.. وانقطاع الكهرباء تفجيرات تستهدف خطين لأنابيب الغاز في سوريا.. وانقطاع الكهرباء

قال مسؤولون ونشطاء إن تفجيرات استهدفت خطين رئيسيين لأنابيب الغاز في سوريا، الجمعة، قرب دمشق ومدينة «حمص» بوسط البلاد، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأظهر تسجيل لتفجير دمشق، نشره نشطاء على الإنترنت، توهجًا في الأفق خلف عدة مبان غير مضاءة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزير النفط، سليمان العباس، قوله إنه «تم إخماد الحرائق التي اندلعت بسبب التفجيرين، وحمّل المسؤولية لمقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس، بشار الأسد».

وقالت الوكالة إن هجوم دمشق سبب حريقا هائلا، وإن وزارة الكهرباء أفادت بانقطاع إمدادات الغاز عن محطتي كهرباء في المنطقة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في أنحاء جنوب سوريا.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار الثاني، الذي وقع قرب بلدة تل كلخ شرقي حمص، تسبب في حريق أمكنت رؤيته من الجانب اللبناني من الحدود.

وقال «عباس» إن خط الأنابيب يمد محطة للكهرباء في مدينة بانياس على البحر المتوسط بالغاز، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الكهرباء انقطعت في بانياس وطرطوس وأجزاء من حمص.

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