تغريدات الوفاء والعرفان تتوالى عبر «شكراً خليفة»

واصلت تغريدات المواطنين والمقيمين لليوم الخامس على التوالي تدفقها، تعبيراً عن مشاعر الولاء والانتماء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عبر وسم "شكراً خليفة" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووجه المغردون عبارات الشكر والولاء إلى صاحب السمو رئيس الدولة الذي وضع رفاهية الإنسان هدفاً وغاية لعملية التنمية والبناء.

مبادرات

وثمنوا مبادرات سموه التي تعنى بالوطن والمواطن، وهي مبادرات وضعت الإمارات في الريادة عالمياً، وفقاً للتقارير الدولية. وتفصيلاً، قال أحمد الظهوري "حنا عرب زايد إذا تبغي العلم ياقاري التاريخ اقرأه. حروفه تمعن بالقرايه يوم تقرا عن الإمارات وتفطن". وطرح "عشق الكتابة" رغبة مغردين في تسميه عام 2014 عام خليفة قائلاً "مغرّدون يقترحون تسمية 2014 «عام خليفة» لثقتهم باستمرار إنجازات سموه".

وغرد هاشتاق الإمارات "امتناناً وعرفاناً لقائدنا على ما بذله من جهود في مسيرة من العطاء التي كانت ولاتزال حتى اليوم تزخر بها كل بقعة من بقاع الوطن".

وقالت شيماء الزرعوني "شكراً خليفة من ممثلي الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية من مقرهم في المدينة العالمية للخدمات". ودون علي الساعدي "شكراً خليفة يا قائد الدار واصل للعلا دربك، شكراً خليفة". ووجه علي الحنطوبي الشكر إلى رئيس الدولة قائلاً "شكراً خليفة امتناناً وعرفاناً لقائدنا على ما بذله من جهود في مسيرة من العطاء التي كانت ولاتزال حتى اليوم تزخر بها كل بقعة من بقاع الوطن".

ودون المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر صفحته على "تويتر" عدداً من مبادرات الخير لصاحب السمو رئيس الدولة قائلاً: شكراً خليفة لأنك رائد العمل الإنساني "بلغ حجم مساعدات الإمارات الخارجية على شكل منح وقروض أكثر من 600 مليار درهم منذ تأسيس الدولة"، و"شكراً خليفة فيد الخير الإماراتية طالت في عام 2012 نحو 137 دولة ومنطقة".

وأضاف: شكراً خليفة على مشاريعك الخيرية والإنسانية في الداخل والخارج.