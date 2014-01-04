إفيران: إسرائيل قامت بتصفية كل المسؤولين عن هجمات "بوينوس آيرس" الأرجنتينية

كتب : أ.ف.ب الجمعة 03-01-2014 21:43

قامت إسرائيل بتصفية غالبية المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت التعاونية اليهودية والسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية "بوينوس آيرس" في التسعينيات، وفق ما أكد السفير الإسرائيلي السابق في الأرجنتين، إسحق إفيران، في مقابلة نشرت أمس.

وقال إفيران للوكالة اليهودية للأنباء -تتخذ من بوينوس آيرس مقرا لها- إن الغالبية الساحقة من المذنبين رحلوا عن هذه الدنيا، وقد حصل ذلك على أيدينا.

وأضاف إفيران- الذي نجا من الهجوم على السفارة- قائلا: كنا نعلم من هم مدبرو الاعتداء على السفارة وقد كرروا فعلتهم ثانية.

وأدلى إفيران بهذه التصريحات غير المسبوقة في رد على أسئلة بشأن عدم محاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات بعد 20 عاما على حصولها.وإذا ما تأكدت صحة هذه المعلومات فإن هذا الأسلوب يعيد إلى الأذهان سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، للمسؤولين عن عملية احتجاز رياضيين إسرائيليين خلال الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972.

وفي 18 يوليو 1994، أدى انفجار قنبلة في العاصمة الأرجنتينية، أمام مقر التعاونية اليهودية إلى سقوط 85 قتيلا ومئات الجرحى.وفي 17 مارس 1992، قتل 29 شخصا في هجوم على السفارة الإسرائيلية.