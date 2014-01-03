"هيومان رايتس" تطالب بغداد بالتحقيق بقضية النائب العلوانى

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، السلطات العراقية إلى إصدار أمر لتحقيق محايد وشفاف فى أحداث العنف بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للحكومة فى مدينة الرمادى غربى البلاد.

وشددت المنظمة الدولية، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، على أنه ينبغى للتحقيق أيضًا أن ينظر فى "جرائم القتل" التى تبدو متصلة، لشقيق أحد أعضاء البرلمان وخمسة من حراسه الشخصيين وهو أحمد العلوانى، أثناء اعتقاله السبت الماضى، وأن تضمن تقديم جميع المسئولين عن "جرائم القتل" غير المشروع وغيرها من ضروب إساءة استخدام القوة إلى العدالة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، إن "وقائع حادث الرمادى تخلو من الوضوح، إلا أن تصريحات الحكومة قبل الاشتباكات، ونشر الجيش، بدت وكأن المقصود بها إثارة العنف وليس منعه حيث لقى 17 شخصًا حتفهم فى الرمادى وعلى السلطات العراقية أن تتحرى حقيقة ما حدث وأسباب حدوثه" على حد قوله.

وأضاف "إن الوضع فى الأنبار يزداد سوءًا، وعلى الحكومة أن تتخذ خطوات عاجلة لكبح جماح العنف من جميع الأطراف".

وأشارت المنظمة إلى أنه فى الساعات المبكرة من يوم 30 ديسمبر الماضى انقض المئات من عناصر قوات الأمن على مخيم اعتصام فى الرمادى، حيث كان 300 إلى 400 مواطن سنى يحتجون على مزاعم بلجوء الحكومة العراقية ذات القيادة الشيعية إلى إجراءات مسيئة فى مكافحة الإرهاب".

للمزيد من الأخبار العربية..

مقتل وإصابة 12 بينهم جنود فى تفجير انتحارى غربى العراق

اشتباكات عنيفة بين الأمن ومسلحين بمناطق سكنية فى الرمادى بالأنبار

عائلات ضحايا تفجير السفارة الإيرانية ببيروت يطالبون بمحاكمة الماجد فى لبنان

المجلس التأسيسى يبدأ التصويت على الدستور الجديد لتونس

صحيفة الوطن السعودية: ماجد الماجد كان يستهدف السفير السعودى فى بيروت

اقرأ أيضا..

ضبط 4 قنابل وأسلحة وذخيرة بمنزل صديق الإرهابى عادل حبارة بالشرقية

خطيب التحرير يدعو لتدريس ثورتى 25يناير و30يونيه بالمناهج التعليمية

بالفيديو والصور.. حريق هائل يتسبب فى انفجار 9 سيارات بجراج قرب مبنى المخابرات بكوبرى القبة.. والحماية المدنية تسيطر على الحادث فى ساعة ونصف وتطالب بتفعيل نظام الإطفاء التلقائى

بالصور.. اكتشاف مقبرة صانعى الخمر لآلهة الفراعنة بالأقصر

"تدهور تدريجى" فى وظائف أعضاء شارون الحيوية

>