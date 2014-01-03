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المنار: الحمض النووى أثبت أن "قتيبة"هو انتحارى ضاحية بيروت الجنوبية

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المنار: الحمض النووى أثبت أن "قتيبة"هو انتحارى ضاحية بيروت الجنوبية المنار: الحمض النووى أثبت أن "قتيبة"هو انتحارى ضاحية بيروت الجنوبية

ذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله أن فحوص الحمض النووى أثبتت أن الشاب اللبنانى قتيبة الساطم هو الانتحارى الذى فجر نفسه فى حارة حريك فى الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وكانت السلطات اللبنانية قد نقلت والد قتيبة الساطم المشبته فى كونه الانتحارى الذى فجر نفسه أمس فى ضاحية بيروت الجنوبية من مركز مخابرات الجيش اللبنانى فى طرابلس إلى بيروت، لإجراء فحص الحمض النووى له ومطابقته مع فحوص التى أجريت على أشلاء الجثة التى يعتقد بأنها تعود للانتحارى.

وقتية شاب جامعى ينتمى إلى منطقة وادى خالد بإقليم عكار بشمال لبنان، وهو إقليم سنى يعتبر من أفقر مناطق لبنان.. وأفادت تقارير بأنه يحارب مع المعارضة السورية، بينما شكك أهالى بلدته فى رواية تورطه فى التفجير.

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