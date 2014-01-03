رسميا.. عمرو زكي يتمم انتقاله للرجاء المغربي

أتم عمرو زكي المهاجم المصري الدولي تعاقده مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي في صفقة انتقال حر.

بلدوزر الكرة المصرية قدم عروضا قوية مع المنتخب، خاصة أمام غانا في إياب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم 2014.

فسخ زكي عقده مع السالمية الكويتي قبيل بداية فترة الانتقالات الشتوية، درس عرضين من الزمالك والإسماعيلي، ثم قرر الذهاب للمغرب.

وأعلن الرجاء المغربي - حامل اللقب فيما يخص الدوري المحلي هناك - عن الصفقة عبر موقعه الالكتروني مساء يوم الجمعة.

موسم صعب

ورغم أن الرجاء حامل اللقب، لكنه هذا الموسم يحتل المركز التاسع بفارق 13 نقطة عن القمة التي يملكها المغرب التطواني.

عمرو زكي صاحب الـ30 عاما لعب بألوان المنصورة، وإنبي والزمالك وويجان أثليتك وهال سيتي الإنجليزيين.

وكان زكي أحد العناصر الرئيسية في قائمة مصر التي توجت بكأس أمم إفريقيا في عامي 2006 و2008 على الترتيب.