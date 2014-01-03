"عواطف" التي صفعها أحد مؤيدي المعزول: يا سيسي خد قرارك الشعب في انتظارك

كتب : محمد شريف منذ 44 دقيقة

ناشدت السيدة عواطف الشهيرة بـ"أم أشرف"، والتي صفعها أحد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين بغلق قناة الجزيرة فورًا في مصر، التي تعمل ضد الدولة.

وقالت عواطف، خلال استضافتها في برنامج "نبض القاهرة"، على قناة القاهرة والناس،" جيش مصر قوي، وطول ما الجيش بخير احنا بخير، خد يا سيسي قرارك وترشح للرئاسة كلنا في انتظارك، وكلنا في ظهرك".

وشددت أم أشرف على أن مصر منصورة دومًا بشبابها الشرفاء، ولن تقع أبدًا مها حصل.

ووجهت عواطف نداء إلى محافظ القليوبية بضرورة رفع القمامة الملقاة في الشوارع، لأنها تعيق تحركاتهم داخل المدينة.