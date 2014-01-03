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ياسر صبحي: رفع "فيتش" الاقتصاد المصري إلى مستوى "مستقر" يفتح الطريق للمستثمرين

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ياسر صبحي: رفع "فيتش" الاقتصاد المصري إلى مستوى "مستقر" يفتح الطريق للمستثمرين ياسر صبحي: رفع "فيتش" الاقتصاد المصري إلى مستوى "مستقر" يفتح الطريق للمستثمرين

كتب : محمد شريف الجمعة 03-01-2014 21:55

أكد ياسر صبحي، رئيس وحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، أنه بعد رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني لنظرتها المستقبلية لمصر، فإنه سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وخاصة من قبل المستثمرين، لأنهم سيشعرون بالاطمئنان على استثماراتهم وأموالهم.

وقال صبحي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد: مؤسسة فيتش رأت تحسنًا في الاقتصاد، واستقرارًا سياسيًا، مما دعاها لرفع النظرة المستقبلية لمصر.

وأوضح رئيس الوحدة، أن الحالية تعمل بشكل إيجابي على الجانب الاقتصادي، وهذا الأمر كان له جانب إيجابي في رفع التصنيف لمصر.

وأشار صبحي إلى أن التصنيف الائتماني يرفع النظرة المستقبلية للاقتصاد، بناء على خطة واضحة لتنشيط الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما تفعله الحكومة المصرية الحالية، في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها، وهو ما جعل مؤسسة "فيتش" ترفع من المستوى الثالث إلى المستوى المستقر.

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