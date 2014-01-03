سفير مصر بباريس يدعو الجالية للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور

دعا السفير محمد مصطفى كمال سفير مصر بباريس أبناء الجالية المصرية بفرنسا إلى المشاركة بكثافة وإيجابية فى عملية الاستفتاء على الدستور والتى ستنطلق فى الثامن من الشهر الجارى بالنسبة للمصريين فى الخارج وتستمر حتى الثانى عشر من الشهر نفسه.

وأكد السفير المصرى اليوم الجمعة على أهمية المشاركة وإبداء الرأى فى هذه المرحلة الفارقة من تنفيذ خارطة الطريق من أجل إرساء الأسس الدستورية لمصر الجديدة، مصر الحرية والديمقراطية.

وكثفت السفارة المصرية فى باريس جهودها على مدار الأيام الماضية استعدادا لعملية الاستفتاء على الدستور للمصريين المقيمين فى فرنسا، حيث عقد السفير محمد مصطفى كمال وأعضاء السفارة عدة اجتماعات تنسيقية داخلية وكذا مع الجهات الفرنسية المختصة من أجل ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتوفير أكبر قدر من الراحة والأمان للناخب المصرى أثناء عملية التصويت.

وقال السفير، إنه تم تخصيص وحدة من الدبلوماسيين بالسفارة للتعامل السريع وعلى مدار الساعة مع أية أمور مرتبطة بالعملية الانتخابية.

وأضاف السفير محمد مصطفى كمال أن السفارة تواصل نشر التعليمات الخاصة بالاستفتاء والتى تردها تباعا من اللجنة العليا للانتخابات، وذلك على صفحة السفارة الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأشار إلى أن ما تنشره السفارة على صفحتها يتضمن عدة بيانات هامة كالأوراق المطلوب تجهيزها من أجل التصويت، وكذلك الشروط الواجب توافرها فى من يرغب من أبناء الجالية فى متابعة عملية الاستفتاء ضمانا للشفافية والنزاهة الكاملة.

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