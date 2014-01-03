بالفيديو| عجوز تهتف للسيسي وتتحدى مسيرة إخوانية بالهرم: "على جثتنا.. الإرهاب يحكم دولتنا"

كتب : محمد مصري الجمعة 03-01-2014 21:33

"عاش الجيش المصري عاش.. يلا يا سيسي خد قرارك.. الشعب المصري في انتظارك".. بهذه الكلمات وقفت سيدة عجوز في وجه مسيرة أنصار الإخوان بالهرم دون خوف أو قلق من اعتداء إي منهم عليها.

كان لهتاف السيدة أثر على المواطنين، ما أجبرهم على رفع علامة النصر في وجه مسيرة أنصار الإخوان، ولم تستلم السيدة العجوز أمام خروج مسيرة المحظورة، وواصلت هتافها، قائلة: "قتلوا جنودنا على الحدود.. وأدوا سيناء لفلسطين".

"على جثتنا على جثتنا.. الإرهاب يحكم دولتنا".. إرهاب الإخوان جعل السيدة تتحدى مسيرة أنصار الجماعة ويوصل رسالة لهم بأن ما يفعلونه لن يجدِ شيئا.