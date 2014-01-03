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بعد مقتل 13 وإصابة 58.. "تحالف الإخوان" لأنصاره: واصلوا أيام الغضب بنفس الروح

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بعد مقتل 13 وإصابة 58.. "تحالف الإخوان" لأنصاره: واصلوا أيام الغضب بنفس الروح بعد مقتل 13 وإصابة 58.. "تحالف الإخوان" لأنصاره: واصلوا أيام الغضب بنفس الروح

كتب : محمد مصري منذ 5 دقائق

طالب تحالف دعم الإخوان المسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أنصاره بالحشد لاستكمال أسبوع "الشعب يشعل ثورته"، قائلا: "واصلوا أيام الغضب بأدائكم النوعي الفارق.. واستكملوا أسبوع الشعب يشعل ثورته بنفس الروح العظيمة".

وأضاف التحالف الوطني لدعم الشرعية، في بيان له، "إن ساعة النصر اقتربت.. واحشدوا الشعب لدعم صمود الرئيس البطل وإسقاط الاستفتاء الباطل، استعدادا ليوم ستبكي فيه أرامل مبارك ونفرح فيه بنصر عما قريب".

وشدد على أن "دماء الضحايا والمصابين ستواصل زحفها حتى حسم كامل أهدافها في شهر سيشهد أمرا عظيما وفارقا بإذن الله".

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق سقوط 13 قتيلا و58 مصلبا في أحداث اشتباكات الإخوان مع الأمن بالمحافظات على خلفية دعوة "تحالف الإخوان" أنصاره لما سمي بـ"أسبوع الشعب يشعل ثورته".

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