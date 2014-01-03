أخبار عاجلة

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مصر تشترى 535 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا ورومانيا وفرنسا

Google+ Print
مصر تشترى 535 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا ورومانيا وفرنسا مصر تشترى 535 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا ورومانيا وفرنسا

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشترى الحكومى الرئيسى للحبوب فى اليوم الجمعة إن مصر اشترت 535 ألف طن من القمح من رومانيا وأوكرانيا وروسيا وفرنسا للشحن فى الفترة من 21 إلى 31 من يناير كانون الثانى ومن الأول إلى العاشر من فبراير شباط.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إن المشتريات كانت بالأسعار الشاملة لتكلفة الشحن، وكانت كالآتى:

55 ألف طن من القمح الروسى من جلينكور بسعر 316 دولارا للطن للشحن فى 21-31 يناير.

60 ألف طن من القمح الأوكرانى من العالمية بسعر 316 دولارا للشحن فى نفس الفترة.

60 ألف طن من القمح الفرنسى من بانجى بسعر 318 دولارا للطن للشحن فى نفس الفترة.

60 ألف طن من القمح الرومانى من تويبفر بسعر 315.83 دولار للطن للشحن فى 1-10 فبراير شباط.

60 ألف طن من القمح الأوكرانى من اتحاد بسعر 316 دولارا للطن للشحن فى الفترة نفسها.

60 ألف طن من القمح الرومانى من بانجى بسعر 316.24 دولار للطن للشحن فى نفس الفترة.

60 ألف طن من القمح الرومانى من كارجيل بسعر 317.27 دولار للطن للشحن فى نفس الفترة.

60 ألف طن من القمح الفرنسى بسعر 317.77 دولار للطن للشحن فى نفس الفترة.

60 ألف طن من القمح الفرنسى بسعر 320.76 دولار للطن للشحن فى نفس الفترة.

للمزيد من أخبار الاقتصاد..

النقد الدولى: اتجاه فى مصر لإصلاح منظومة الدعم ويجب تشجيع التجارة

"المالية" تبحث عن رئيس لمصلحة الجمارك وقيادات لضرائب المبيعات

التخطيط تعلن الأسبوع المقبل ما تم تنفيذه من مشروعات بالبنية التحتية

اقرأ أيضا..

ضبط 4 قنابل وأسلحة وذخيرة بمنزل صديق الإرهابى عادل حبارة بالشرقية

خطيب التحرير يدعو لتدريس ثورتى 25يناير و30يونيه بالمناهج التعليمية

بالفيديو والصور.. حريق هائل يتسبب فى انفجار 9 سيارات بجراج قرب مبنى المخابرات بكوبرى القبة.. والحماية المدنية تسيطر على الحادث فى ساعة ونصف وتطالب بتفعيل نظام الإطفاء التلقائى

بالصور.. اكتشاف مقبرة صانعى الخمر لآلهة الفراعنة بالأقصر

"تدهور تدريجى" فى وظائف أعضاء شارون الحيوية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر