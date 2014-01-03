مصر تشترى 535 ألف طن من القمح من أوكرانيا وروسيا ورومانيا وفرنسا

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشترى الحكومى الرئيسى للحبوب فى مصر اليوم الجمعة إن مصر اشترت 535 ألف طن من القمح من رومانيا وأوكرانيا وروسيا وفرنسا للشحن فى الفترة من 21 إلى 31 من يناير كانون الثانى ومن الأول إلى العاشر من فبراير شباط.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إن المشتريات كانت بالأسعار الشاملة لتكلفة الشحن، وكانت كالآتى:

55 ألف طن من القمح الروسى من جلينكور بسعر 316 دولارا للطن للشحن فى 21-31 يناير.

60 ألف طن من القمح الأوكرانى من العالمية بسعر 316 دولارا للشحن فى نفس الفترة.

60 ألف طن من القمح الفرنسى من بانجى بسعر 318 دولارا للطن للشحن فى نفس الفترة.

60 ألف طن من القمح الرومانى من تويبفر بسعر 315.83 دولار للطن للشحن فى 1-10 فبراير شباط.

60 ألف طن من القمح الأوكرانى من اتحاد بسعر 316 دولارا للطن للشحن فى الفترة نفسها.

60 ألف طن من القمح الرومانى من بانجى بسعر 316.24 دولار للطن للشحن فى نفس الفترة.

60 ألف طن من القمح الرومانى من كارجيل بسعر 317.27 دولار للطن للشحن فى نفس الفترة.

60 ألف طن من القمح الفرنسى بسعر 317.77 دولار للطن للشحن فى نفس الفترة.

60 ألف طن من القمح الفرنسى بسعر 320.76 دولار للطن للشحن فى نفس الفترة.

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