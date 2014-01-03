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"الصحة": ارتفاع الوفيات إلى ١٣ وإصابة ٥٨ في اشتباكات اليوم

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"الصحة": ارتفاع الوفيات إلى ١٣ وإصابة ٥٨ في اشتباكات اليوم "الصحة": ارتفاع الوفيات إلى ١٣ وإصابة ٥٨ في اشتباكات اليوم

كتب : طارق عبد العزيز منذ 35 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها منذ قليل، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى ١٣ وإصابة ٥٨، في المظاهرات والاشتباكات على مستوى الجمهورية، بعدد من المحافظات.

وذكر البيان أن منطقة الألف مسكن بمحافظة القاهرة شهدت ٤ وفيات وإصابة ١٢، تم نقلهم إلى مستشفى هليوبوليس، كما وقعت ٤ حالات وفاة أخرى بميدان الحلمية، وإصابة ٦، وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية التعليمي، كما تم نقل مصاب إلى مستشفى منشية البكري، وفي محافظة الجيزة اصيب شخص واحد أعلى الدائري بمنطقة المنيب، وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين، ووقعت 4 إصابات بشارع السودان بالمهندسين، تم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور.

وفي محافظة الإسكندرية وقعت حالتا وفاة بشرق المدينة، بالإضافة إلى ٦ مصابين تم نقلهم لمستشفى شرق المدينة.

وفي محافظة الإسماعلية وقعت حالتا وفاة، وأصيب ٨ أشخاص أمام مسجد الصالحين، وتم نقلهم لمستشفى الإسماعيلية العام.

وأشار البيان إلى أن محافظة الفيوم شهدت ٣ حالات وفاة، كما وقعت ١١ إصابة أمام مسجد الصالحين، تم نقل ١٠ منهم لمستشفى الفيوم العام، وتم تحويل آخر لمستشفى الهرم، كما تم نقل مصاب آخر إلى مستشفى إطسا المركزي.

وفي محافظة بني سويف أصيب 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام.

وفي محافظة المنيا وقعت حالة وفاة وإصابة ٣ بمنطقة أبو هلال.

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